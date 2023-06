PSG ‍: Hakimi sur le départ, le coup de foudre qui change tout

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de quitter le PSG selon plusieurs sources, Achraf Hakimi est envoyé avec insistance du côté de Manchester City par la presse anglaise.

Le mercato du Paris Saint-Germain est agité, il risque de l’être encore davantage dans les semaines à venir. Et pour cause, en plus de devoir gérer le potentiel départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale est confronté aux envies d’ailleurs d’un autre cadre, Achraf Hakimi. Auteur d’une saison contrastée, malgré un talent indéniable, l’international marocain a été plombé par des affaires extra sportives. Pour le PSG, la priorité reste de conserver l’ancien défenseur de l’Inter Milan.

Mais ce dernier n’est pas certain de vouloir rester et a des prétendants. A en croire les informations de Football Insider, Manchester City est très sérieusement intéressé par le profil de l’ex-latéral droit du Real Madrid. Pep Guardiola en ferait même l’une de ses cibles prioritaires afin de compenser un potentiel départ de Kyle Walker, qui a fait le tour de la question à Manchester City et qui pourrait faire ses valises. Joao Cancelo va revenir de prêt en provenance du Bayern Munich, mais il ne semble plus vraiment dans les petits papiers de Guardiola.

Hakimi de plus en plus proche d'un départ ?

C’est ainsi que selon le média britannique, Achraf Hakimi est une priorité absolue du technicien catalan de Manchester City. Reste maintenant à voir si le PSG sera vendeur… et à quel prix. Pour rappel, le champion de France en titre avait déboursé près de 70 millions d’euros pour recruter Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan il y a tout juste deux ans. Nul doute qu’en cas de très grosse offre de la part du champion d’Europe en titre, il sera difficile pour le PSG de s’opposer au départ de son joueur, surtout si Pep Guardiola venait à insister auprès de ses dirigeants pour s'offrir l'international marocain. Manchester City est en tout cas prêt à passer à l'action dans ce dossier.