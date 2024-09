PSG ‍: Hakimi s’éloigne du Real Madrid

Dans : PSG.

Désireux de retourner un jour au Real Madrid pour retrouver notamment son ami Kylian Mbappé, Achraf Hakimi va devoir attendre encore un peu pour rejouer au Bernabéu puisque Dani Carvajal n’est pas encore à la retraite.

Revenu à son meilleur niveau sous le maillot du club de la capitale française la saison dernière, Achraf Hakimi ne se voit pas faire de vieux os à Paris. Sous contrat jusqu’en 2026, l’international marocain n’envisage pas pour l’instant de prolonger son bail au PSG. Tout simplement parce qu’il aurait un plan en tête, celui de retourner au Real à l’issue de son contrat. Comme son grand ami Kylian Mbappé, Hakimi pourrait donc partir à Madrid en tant que joueur libre. Selon les informations de TodoFichajes, Hakimi rêve effectivement de reporter le maillot de son club formateur, histoire de retrouver Mbappé mais aussi parce qu’il apprécie la vie en Espagne.

De là à avoir une place de titulaire à coup sûr dans le couloir droit de la défense des Merengue ? Ce qui est moins sûr… Car si Daniel Carvajal était annoncé sur le départ pour 2025, le capitaine madrilène pourrait finalement prolonger son bail au Real. En effet, d’après Fabrizio Romano, les dirigeants de la Maison Blanche vont entrer en négociations avec le défenseur espagnol dans les prochaines semaines pour évoquer un nouveau bail.

Le Real Madrid veut prolonger Carvajal

Formé au Real et revenu à Madrid en 2013 après un court passage à Leverkusen, le champion d’Europe 2024 avec la Roja se voit bien finir sa carrière dans son club. Vainqueur de la Ligue des Champions à six reprises, le joueur de 32 ans espère encore profiter quelques années de la nouvelle génération montante du Real, aux côtés de Mbappé, Vinicius ou Bellingham. Autant dire que si Hakimi veut un jour occuper le flanc droit de la défense du Real, il va devoir attendre que la légende locale parte à la retraite. Ce qui ne semble donc pas encore d’actualité, au grand bonheur de Carlo Ancelotti, qui profite du talent et de la grinta de son défenseur droit depuis des années maintenant. Et ce n’est donc pas fini.