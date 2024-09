PSG ‍: Hakimi prépare un sale coup

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Transféré au PSG en 2021, Achraf Hakimi a vite tissé des liens forts avec Kylian Mbappé. Orphelin du Français parti au Real cet été, Hakimi envisage déjà de le rejoindre à Madrid dans un futur proche.

Si sportivement le PSG a bien digéré le départ de Kylian Mbappé, certains parisiens ont plus de mal sur le plan émotionnel. C'est évidemment le cas d'Achraf Hakimi, le meilleur ami de Mbappé au PSG. Pendant plusieurs semaines, on a douté de l'implication du latéral marocain à Paris. Hakimi est finalement resté au PSG, ne poussant pas vraiment pour un départ au mercato. Cependant, le dossier Hakimi reviendra vite au premier plan. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2026 et il n'a pas affiché une volonté claire de prolonger son bail. Le Real Madrid est toujours dans un coin de son esprit.

Hakimi se voit en remplaçant de Carvajal

C'est ce qu'affirme le média espagnol TodoFichajes. Selon ses informations, Hakimi prévoit de rejoindre le club merengue à la fin de son contrat parisien en 2026. Plusieurs facteurs conditionnent ce plan. D'abord, il y a l'envie de retrouver son ami Kylian Mbappé deux années après leur séparation. Il y a aussi son attachement personnel à l'Espagne et au Real qui est son club formateur. Enfin, le Marocain prend aussi en compte la carrière de Dani Carvajal au Real Madrid.

Au sommet de son art la saison dernière, le latéral espagnol aura 34 ans dans deux ans et sera peut-être en bout de course. De quoi envisager de prendre sa place comme titulaire au Real Madrid. Achraf Hakimi aura de son côté 27 ans à ce moment-là, étant normalement au top de sa forme physique et technique. Un plan parfait mais pas sûr qu'il fasse le bonheur du PSG, déjà extrêmement vexé par la tournure du dossier Mbappé. En plus, il ne faudra pas que le Real Madrid mise sur un autre latéral droit avant qu'Hakimi ne soit disponible.