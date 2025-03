PSG ‍: Une énorme surprise contre Liverpool, Riolo vend la mèche

Dans : PSG.

Irrésistible depuis plusieurs semaines, le PSG aborde son choc face à Liverpool avec une dose de confiance maximale. Un match pour lequel Daniel Riolo imagine une composition avec une grosse surprise.

Depuis le début de l’année 2025, personne en Europe ne résiste au Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, Manchester City, Brest, Lyon ou plus récemment Lille en ont fait les frais. Samedi soir au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique a atomisé les Dogues, avec quatre buts inscrits en moins d’une mi-temps. La confiance est à son maximum dans les rangs parisiens avant le choc contre Liverpool en Ligue des Champions et c’est évidemment une excellente nouvelle pour le club de la capitale. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Luis Enrique pour cette affiche. L’entraîneur espagnol va devoir décider entre plusieurs joueurs dont le niveau est très proche ces dernières semaines.

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a tranché et selon lui, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui va faire les frais de la très bonne forme de joueurs tels que Fabian Ruiz, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Une vraie surprise car il y a encore quelques temps, personne n’aurait imaginé le journaliste de l’After Foot privilégier Fabian Ruiz à l’international géorgien pour une telle affiche. « Au milieu (contre Liverpool), je vois Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Fabian Ruiz a joué devant la défense contre Lille samedi soir, on sait qu’un gars comme Ancelotti qui l’a eu a toujours dit que c’était son poste. Moi, je suis convaincu que ça aurait dû être son poste, mais Vitinha est excellent à tous les postes et je pense que face à Liverpool, Fabian Ruiz va jouer un peu plus haut » a analysé le journaliste, avant de conclure.

Fabian Ruiz titulaire, Kvaratskhelia sur le banc ?

« Je le trouve en progression, il est beaucoup mieux. Et puis devant, Doué est en top forme, on est obligé de le garder. Dembélé va jouer en neuf évidemment, et le poste à gauche va se jouer entre Barcola et Kvara, mais Barcola est vraiment en pleine forme aussi. Ca va tourner, ils vont faire le match à 12 ou 13, l’équipe est là maintenant, il n’y a plus trop de surprises dans les compos. Il n’y a plus de dinguerie dans les compos et dans les conférences de presse avec Luis Enrique » s’est félicité Daniel Riolo, qui s’attend donc à cette composition pour l’affiche face à Liverpool mercredi soir. Mais on le sait, Luis Enrique aime réserver quelques surprises à ses adversaires et l’incertitude sera donc présente jusqu’au bout en ce qui concerne ses choix.