PSG ‍: Hakimi meilleur latéral du monde, les chiffres ont parlé

Par Hadrien Rivayrand

Depuis le début de cette nouvelle saison, le PSG peut s'appuyer sur un très bon Achraf Hakimi. Encore buteur ce dimanche soir à Rennes, le Marocain a trouvé un second souffle avec l'arrivée de Luis Enrique.

Le PSG a fait le travail à Rennes ce dimanche soir en Ligue 1. Une bonne chose pour le groupe de Luis Enrique, qui sortait d'une lourde défaite sur le terrain de Newcastle en Ligue des champions. Comme souvent depuis le début de la saison, l'entraineur espagnol a pu compter sur un bon Achraf Hakimi. Auteur d'un but et d'une passe décisive, l'ancien de l'Inter s'est montré très disponible et volontaire pour faire les efforts nécessaires. Si les dernières saisons n'ont pas été à la hauteur de son talent, force est de constater que le latéral droit possède déjà des statistiques impressionnantes sous le maillot du PSG.

Hakimi, c'est historique

Canal Supporters rappelle qu'avec son but contre Rennes, Achraf Hakimi est déjà impliqué dans 6 buts sur ses 7 derniers matchs, avec notamment 3 buts en Ligue 1. Actuellement, il est tout simplement le latéral le plus décisif en Europe. Cette saison aussi, le joueur parisien pourrait battre le record du défenseur qui marque le plus de buts sur un exercice. Record détenu par... lui-même avec 5 buts. A noter qu'il a aussi égalé Maxwell comme le latéral qui a marqué le plus sous le maillot du PSG, avec 12 réalisations. Le Brésilien avait eu besoin de 145 matchs de Ligue 1 pour le faire alors qu'Hakimi n'en compte que 68. Une bonne source de satisfaction donc pour le joueur de 24 ans et son club. Le plus dur reste néanmoins à venir avec les matchs de Ligue des champions. Et la semaine passée à Newcastle, le Marocain avait connu une sortie très difficile.