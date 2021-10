PSG : Hakimi et Neymar incendiés après le match

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est passé au travers de son match à Rennes, quelques jours seulement après sa prestation très solide contre Manchester City.

La rencontre aurait pu bien évidement tourner en faveur des Parisiens dans leur grosse phase de domination en première période, avec notamment une barre encore trouvée par Lionel Messi sur coup-franc et des situations chaudes devant le but de Mendy. Mais les attaquants parisiens n’ont pas trouvé la faille, et le bilan de cette défaite est bien évidement très négatif. La preuve avec ces notes dérivées après le match par L’Equipe, qui sont sans pitié puisqu’aucun joueur ne dépasse la moyenne de 5/10. Une note seulement obtenue par Lionel Messi et Marquinhos.

Neymar fait pitié

Par pitié redonner une paire de Nike a Neymar, puma est en train de gâcher sa carrière — Ammar… (@AmmarAtal) October 3, 2021

Pour le côté négatif, cela descend beaucoup plus bas. Sorti avant la fin du match, ce qui n’est pas dans ses habitudes, Neymar a beaucoup déçu. Peu visible, jamais décisif et absent des retours défensifs, le Brésilien a hérité d’un 2 sur 10 et ce commentaire lapidaire : « Comment un joueur de son standing peut-il livrer une prestation aussi pauvre ? Sur certaines séquences, l'ex-Barcelonais, emprunté dans ses courses, a même fait de la peine ». Une preuve que Neymar est quoi qu’il dise, très loin de sa meilleure forme.

Neymar quand il faut jouer le dimanche midi : pic.twitter.com/psFBryZkHm — Winamax Sport (@WinamaxSport) October 3, 2021

Pendant ce match à Rennes, une faillite plus étonnante a eu lieu, avec un Achraf Hakimi qui n’a pas pu apporter offensivement, et a même pris l’eau face à Suleman. Le Marocain a aussi obtenu un 2 sur 10, pour ce qui est considéré comme son plus mauvais match sous le maillot du PSG. « Souvent pris dans la profondeur, l'ancien Milanais a surtout été en très grande difficulté face à la vivacité de Sulemana. Et que dire de son attentisme sur le centre du Ghanéen sur le but de Laborde », a livré le quotidien sportif à propos de l’ancien interiste, qui était tout proche de coûter un penalty pour clôturer un match manqué.