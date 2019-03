PSG : Guy Roux s'énerve, « Paris n’est pas un club français »

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un débat sur les performances des équipes françaises cette saison en Ligue des champions et en Europa League, Guy Roux est monté au créneau concernant le Paris Saint-Germain. Pour l'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre, il n'est pas logique de traiter le PSG comme Rennes ou l'Olympique Lyonnais, car le Paris SG n'est pas du tout aux normes du football hexagonal. Et Guy Roux a clairement dit sa façon de penser sur ce PSG qui a failli, comme l'OL et le SRFC, en Europe.

« Il y a un mot que je ne veux pas entendre prononcer quand on analyse le Paris Saint-Germain, c’est le mot français. Le PSG c’est football français ? Il y a deux joueurs français au coup d’envoi contre Manchester United, le staff est entièrement allemand je crois, le propriétaire est du Qatar. Au Paris Saint-Germain, seul le public est français mais le public ne joue pas », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, un Guy Roux toujours aussi cocardier et qui visiblement n'apprécie pas de voir le PSG associé aux performances générales du football tricolore.