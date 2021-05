PSG : Gueye à vendre, Paris change d’avis !

Dans : PSG.

Cet été, le PSG devra vendre afin de renflouer ses caisses et Idrissa Gueye était récemment cité comme un candidat au départ.

A l’instar d’Ander Herrera ou de Leandro Paredes, l’international sénégalais avait été placé sur la liste des transferts par le Paris Saint-Germain. Il faut dire que le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain et pour parvenir à recruter un ou deux joueurs dans ce secteur de jeu, il faudra absolument dégraisser afin d’éviter l’embouteillage. Paredes, Herrera, Gueye, Danilo Pereira… Qui fera ses valises ? Une chose est certaine, Mauricio Pochettino a fait savoir à Leonardo qu’il souhaitait finalement conserver Idrissa Gueye, excellent en Ligue des Champions et qui s’impose de plus en plus comme une valeur sure de l’effectif parisien, selon les informations récoltées par le journal L’Equipe.

Gueye avec Verratti... et Wijnaldum ?

Le quotidien national estime que dans le harcèlement, le pressing et la répétition des efforts, Idrissa Gueye a « peu d’équivalents » et que pour cette raison, Leonardo et Mauricio Pochettino sont arrivés à la conclusion qu’il fallait conserver l’ex-milieu de terrain d’Everton, à l’instar de Marco Verratti, dont le profil est unique au sein de l’effectif parisien. Dans ce secteur de jeu, le Paris SG a par ailleurs fait du recrutement de Georginio Wijnaldum un objectif. Le milieu de terrain de Liverpool sera libre de tout contrat le 30 juin et son profil de joueur « box to box », actif sans le ballon et très à l’aise techniquement, plaît beaucoup à l’état-major du PSG. L’été dernier, le Néerlandais était tout proche de signer au FC Barcelone mais le probable départ de Ronald Koeman a rebattu les cartes. Une aubaine pour le PSG, bien décidé à bondir sur l’occasion de recruter Wijnaldum pour zéro euro, quand d’autres pistes potentielles comme Fabian Ruiz, Camavinga ou Pogba sont estimées à plus de 30 ME.