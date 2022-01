PSG : Neymar reste au Brésil, il rentrera avant le Carnaval

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Paris ne verra pas encore Neymar en 2022. Le joueur brésilien blessé à la cheville depuis le 28 novembre dernier, poursuivra sa convalescence au Brésil pendant encore une semaine. Tout ceci alors qu'approche l'échéance européenne face au Real Madrid en février.

On le sait Neymar aime le Brésil, son atmosphère, son environnement, ses proches présents sur place. Quoi de mieux que ce cadre de vie si cher à ses yeux pour récupérer et panser ses plaies plutôt que la grisaille parisienne. Blessé à la cheville sur la pelouse stéphanoise avec le PSG, le 28 novembre dernier, Neymar est depuis indisponible avec le club parisien pour une absence estimée à au moins six semaines. Le numéro 10 brésilien en a profité pour prendre la direction du Brésil, se ressourcer et soigner son corps. Julien Maynard, journaliste pour l'émission Telefoot, révèle aujourd'hui la suite du programme pour le Brésilien alors que le compte à rebours est engagée avant le choc face au Real Madrid.

Une semaine au Brésil, trois avant son retour à l'entraînement

Le journaliste de TF1 explique en effet que Neymar restera au Brésil encore une semaine supplémentaire. Sa reprise de l'entraînement est elle attendue pour la fin de janvier. « Neymar va rester au Brésil jusqu'au 9 janvier pour poursuivre ses soins avec des membres du staff du PSG. Son retour à l’entraînement est espéré d’ici 3 semaines. Rappel : PSG - Real Madrid est programmé le 15 février », indique t-il dans un tweet. Que les mauvaises langues ne s'égosillent pas, le Brésilien ne trainera pas au Brésil jusqu'au Carnaval de Rio, en février.

Rappel : PSG - Real Madrid est programmé le 15 février. — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 2, 2022

Mais, l'interrogation est là : Neymar sera t-il de retour à 100% physiquement pour le match face au Real Madrid, le 15 février prochain ? Un huitième de finale de Ligue des Champions tant attendu par le club parisien et ses supporters. Un rendez-vous déjà capital dans la saison parisienne qui conditionnera assurément l'avenir à court terme du club. Connaissant l'importance et le talent de son brésilien dans ce genre de matches, il ne sera pris aucun risque avec sa santé. Le suivi précis du club de l'autre côté de l'Atlantique rassurera les supporters mais ce retour retardé beaucoup moins. Neymar étant un habitué des séjours à rallonge dans son pays natal.