PSG ‍: Le remplaçant du remplaçant vendu à prix d'or, le Bayern n'est pas fou

En discussion avec le Paris Saint-Germain pour Nordi Mukiele, le Bayern Munich s’est fixé une limite sur le plan financier. Le club allemand ne fera pas de folies alors que les Parisiens semblaient partis pour réaliser un gros coup pour le latéral droit, indésirable de l’entraîneur Luis Enrique.

Les semaines passent et Nordi Mukiele reste un joueur du Paris Saint-Germain. Absent des plans du coach Luis Enrique, le latéral droit espère rejoindre le Bayern Munich cet hiver. Mais pour le moment, les deux écuries ne parviennent pas à s’entendre. On évoquait pourtant un accord en bonne voie suite à une offre de prêt annoncée, avec une option d’achat à 25 millions d’euros.

🚨Bayern bosses have also decided not to pay extravagant sums for Nordi #Mukiele!



➡️ There were talks with Paris in recent days, but only little progress



📍Mukiele and #Trippier, both players have a verbal agreement with Bayern. They are keen on the move. However, the demands… pic.twitter.com/rUUfSWbxqO