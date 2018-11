PSG : Gérer Neymar la star, Paris a trouvé le secret !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Attendu au tournant mercredi soir contre Liverpool, Neymar a été à la hauteur du rendez-vous. Outre son but, la star brésilienne du Paris Saint-Germain a donné le tournis aux joueurs du club anglais, Neymar étant étincelant comme à ses plus belles heures. Un changement radical par rapport à ce que l'ancien joueur du Barça avait montré face à ces mêmes Reds lors d'une rencontre aller durant laquelle il avait été transparent, tout comme face à Naples. Pourtant, le Brésilien n'avait pas idéalement préparé cette rencontre, puisqu'une semaine avant une blessure en amical avait laissé planer la menace d'un forfait.

Mais Neymar était donc présent contre Liverpool et sa prestation lui a valu un désormais célèbre câlin avec Thomas Tuchel. Car c'est probablement dans cette relation avec le nouvel entraîneur allemand du PSG que se cache le secret de cette métamorphose entre le Neymar décevant de la saison passée et celui plus flamboyant de cette fin d'année. Dans Le Parisien, Thierry Laurey, coach de Strasbourg, avoue qu'il est réellement épaté par le travail fait par son homologue du Paris SG avec Neymar. « Dans les grands clubs, l’une des clés est la relation entraîneur-stars. Il faut savoir les cajoler tout en étant directif ou au moins direct, afin qu’ils comprennent que ce n’est pas open bar. Ce qu’il réussit avec Neymar, c’est très fort », avoue le technicien alsacien. Thomas Tuchel pourra le remercier rapidement puisque Strasbourg défiera le PSG à la Meinau mercredi prochain.