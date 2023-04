PSG : Galtier viré ? Les Ultras entrent dans la bataille !

Dans : PSG.

Par La Rédaction

Malgré la tempête déclenchée par la divulgation d'un mail l'accusant de propos racistes, Christophe Galtier assurait ce mercredi la séance d'entraînement à quelques jours du match PSG-Lens. Du côté des dirigeants parisiens, on a décidé d'étudier le dossier, mais les Ultras menacent déjà.

Peut-on soupçonner un club appartenant au Qatar d’avoir embauché un entraîneur qui aurait tenu des propos racistes, visant notamment des musulmans ? A en croire Julien Fournier, oui. L’ancien directeur du football de l’OGC Nice a en effet adressé l’an dernier un email à Inéos dans lequel il accuse l’ancien coach niçois de lui avoir dit des choses qui relèvent du racisme. Oui, mais voilà, on sait que les deux hommes étaient fâchés et tout cela relève du parole contre parole, aucun témoin n’ayant étayé la thèse que soutenait l’ancien dirigeant niçois. Pour Christophe Galtier le mal est fait puisqu’il doit désormais vivre avec cette image qui risque de lui coller à la peau. Du côté du Paris Saint-Germain, on a décidé de ne pas réagir officiellement, même si forcément Nasser Al-Khelaifi a pris connaissance des accusations proférées à l’encontre de son entraîneur. Cependant, selon RMC, les responsables parisiens ont déclenché une enquête interne avant de décider quoi que ce soit, laissant à Christophe Galtier le soin de communiquer s’il le souhaite. Mais ce dernier est dorénavant sous la pression des Ultras du PSG.

Les Ultras seront sans pitié avec Galtier

En effet, le Collectif Ultras Paris a officiellement réagi à cette affaire. « Le Collectif Ultras Paris suit de près l’affaire Galtier. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n’est pas acceptable que cette personne reste dans l’organigramme du club. Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discriminations et ce combat est une cause historique de notre Virage », indique, dans un communiqué, le CUP, qui ne veut néanmoins pas aller trop vite en besogne et attend aussi que l'entraîneur du PSG puisse s'expliquer sur cette histoire. Du côté de Nice, les Ultras n'ont, eux, pas attendu d'autres précisions, affirmant qu'ils savaient depuis longtemps que Christophe Galtier avait tenu ces propos. Le feuilleton ne fait que commencer et il n'est pas glorieux.