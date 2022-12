PSG : Mbappé, tu lui parles pas de vacances !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Trois jours seulement après la défaite de la France en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a repris le chemin de l’entrainement au PSG.

A l’instar de tous les internationaux du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est vu accorder dix jours de vacances après la Coupe du monde. Mercredi, trois jours seulement après la défaite de la France contre l’Argentine en finale du Mondial, le natif de Paris a surpris tout le monde en se présentant au Camp des Loges. Kylian Mbappé n’était pas là pour passer une tête et dire bonjour à ses coéquipiers. Non, l’ancien Monégasque était présent pour reprendre l’entraînement et se projeter sur la deuxième partie de saison du PSG. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier, qui doit également retrouver Neymar en cette fin de semaine. Le Brésilien, lui, a pris bien volontiers les vacances accordées par le Paris Saint-Germain. Il faut dire que selon L’Equipe, Mbappé et Neymar ne réagissent pas vraiment de la même façon dans la défaite.

Mbappé et Neymar, deux réactions différentes dans la défaite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Après l’échec de la France en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a exprimé le besoin de vite se remettre dans le football et se tourner vers d’autres objectifs tels que le Ballon d’Or et la Ligue des Champions afin de tourner la page. Au contraire, Neymar broie du noir et se demande même s’il va revenir en sélection brésilienne. « Alors qu'on se demande dans quelles dispositions reviendra Neymar après son message post-élimination - alors que Messi n'en finit plus de célébrer la conquête d'une vie -, Mbappé montre qu'il est déjà prêt à se projeter sur d'autres objectifs, au premier rang desquels la Ligue des champions et le Ballon d'Or » juge le quotidien national, pour qui le retour express de Kylian Mbappé à l’entraînement du Paris Saint-Germain démontre si cela était encore nécessaire que l’attaquant star de l’Equipe de France est définitivement différent des autres.

Galtier bluffé par Mbappé

Il n’est plus permis d’en douter désormais et il arrive même à surprendre son propre entraineur, ravi de voir Mbappé être déjà au Camp des Loges. « C’est aussi un signal fort pour tout le monde. Voir un joueur qui a pu être déçu de ne pas lever le plus beau des trophées - même s'il a été élu meilleur buteur - venir très rapidement au contact du groupe et se préparer pour les échéances qui arrivent... Évidemment qu'on est très très heureux de le voir », a assuré son entraineur en voyant son attaquant vedette se pointer à l'entrainement moins de 48 heures après être revenu du Qatar.