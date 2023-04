Christophe Galtier accusé de racisme, on vous explique tout !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est une véritable bombe qui éclate au visage de Christophe Galtier moins d'un an après avoir quitté le poste d'entraîneur de l'OGC Nice pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le technicien français de 56 ans est accusé par un ancien haut dirigeant niçois d'avoir tenu des propos racistes lorsqu'il était au Gym.

C’est un mail envoyé par Julien Fournier, alors directeur du football de l’OGC Nice à Dave Brailsford, directeur des sports du groupe Ineos, propriétaire du club azuréen qui jette un énorme malaise autour de Christophe Galtier ce mercredi. Ce document, qui a été authentifié par RMC, n’est cependant pas corroboré par des preuves concrètes concernant les propos que Galtier aurait tenus à Fournier l’an dernier, alors que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain était toujours à Nice. Dans ce très long mail, le directeur sportif du Gym explique à Ineos qu’il y a un vrai problème avec Christophe Galtier et que c’est d’abord le fils et agent de ce dernier qui a évoqué le souci que Galtier avait avec son effectif. Des soucis que l’entraîneur avait confirmés à Fournier et dont il estimait qu'ils devaient rapidement être réglés. Et c’est là que les sales accusations commencent.

Un mail terrible contre Christophe Galtier

Julien Fournier raconte alors à Dave Brailsford sa vérité. « Christophe Galtier m’a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité « de la ville » et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe (...) Il m’a dit : « hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs » puis d’ajouter « Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin, et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas », il n’y avait aucun argument sportif, mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau », écrit le directeur sportif du club à son employeur, accusant tout simplement l'entraîneur d'être raciste. Un mail forcément accablant pour l'entraîneur français et qui remet en avant une longue charge du même Julien Fournier l'an dernier à la radio.

Le PSG et l'OGC Nice n'ont pas réagi à cette affaire

Revenant sur son départ de Nice, Julien Fournier, qui a ensuite rejoint Parme en septembre 2022 avant finalement de démissionner trois mois plus tard, avait pointé du doigt Christophe Galtier : « Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe (...) Mais ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue. C'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'équipe. Puis il y a eu la séparation .» Une accusation très lourde qui à l'époque avait fait du bruit, mais pas plus que cela puisque Julien Fournier n'avait rien voulu dire de plus, comprenant évidemment que tout cela pourrait être de la diffamation faute de preuves tangibles. Jean-Pierre Rivère avait d'ailleurs calmé le jeu un peu plus tard en évoquant un simple malentendu entre les deux hommes. En avril 2023, et quelques jours seulement après la victoire du PSG à Nice, avec les incidents que l'on sait entre le coach parisien et la Populaire Sud, et des explications peu cordiales avec quelques joueurs, on pense notamment à Thuram et Todibo, c'est donc ce mail qui ressort subitement. Sur RMC, Daniel Riolo affirme que ce n'est pas Julien Fournier qui a fait fuiter ce document, mais que ce mail est véridique et qu'il a bien été écrit par le directeur du football et envoyé à Inéos.

Galtier va devoir s'exprimer

Sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr le feu, même si certains tentent de calmer les choses en rappelant que c'était du parole contre parole entre l'ancien entraîneur de Nice et celui qui était son directeur du football. Mais il est évident que cette fois Christophe Galtier devra tout de même s'exprimer sur ce sujet brûlant et qui forcément le place dans une position très inconfortable. « Au PSG, c'est comme à la Samaritaine, il se passe toujours quelque chose. Même éliminé, le PSG fait (encore) parler de lui...Sur et surtout en dehors du terrain », résume parfaitement Jean-Baptiste Guégan, consultant et enseignant en géopolitique du sport, et supporter du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, l'OGC Nice et le PSG n'ont pas communiqué officiellement sur ce sujet, mais les prochaines heures devraient être chaudes du côté de Nasser Al-Khelaifi et de Jean-Pierre Rivère.