PSG ‍: Mbappé, cette fois ça suffit ‍!

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est globalement passé à côté face à Dortmund mercredi soir dernier pour sa demi-finale aller de Ligue des champions. La prestation de Kylian Mbappé laisse en plus clairement à désirer, mais la star tricolore ne mérite pas toutes les critiques.

Rien n'est encore mort pour le PSG et son rêve de rallier la finale de la Ligue des champions. Cependant, il faudra montrer bien mieux qu'à Dortmund pour espérer créer l'exploit. En Allemagne, la formation de Luis Enrique est passée à côté en première période avant de se reprendre. Mais la finition n'était pas au rendez-vous. Kylian Mbappé aurait d'ailleurs pu marquer un sublime but mais sa frappe a été repoussée par le poteau. A part ça, l'attaquant du PSG s'est fait très discret. Son placement n'était pas à la hauteur d'un vrai numéro 9 et son manque de présence dans la surface a même porté préjudice à sa formation. Pourtant, chez certains observateurs, on ne veut pas le blâmer, loin de là même. Ce n'est pas Alain Roche qui dira le contraire.

Mbappé pas responsable ?

Nous sommes le Paris Saint-Germain. 🔴🔵 pic.twitter.com/q9QGP2PbtO — Kylian Mbappé (@KMbappe) April 16, 2024

Lors d'une interview accordée au Parisien, le consultant a en effet livré le fond de sa pensée sur la prestation de Mbappé à Dortmund. Selon lui, son attitude a été plutôt bonne et il est inutile de s'en prendre à lui défensivement. « ll est indispensable, c’est un vrai danger. Ils sont deux ou trois à défendre sur lui, ce qui libère de l’espace. Il a failli marquer et faire marquer. Qu’est-ce qu’on veut de plus, qu’il défende comme Adeyemi ? Non, il ne le fera pas, il ne l’a jamais fait même s’il en est capable occasionnellement. Tout le monde en veut plus, je l’attends surtout offensivement, il y a assez de monde derrière pour défendre ! », a notamment indiqué Alain Roche, confiant avant la rencontre retour au Parc des Princes. Cependant, le collectif francilien devra se montrer à la hauteur. Mbappé aussi, lui qui passe de plus en plus souvent à côté lors des grands rendez-vous en Ligue des champions. Reste à savoir aussi si Luis Enrique procédera à des changements au sein de son équipe. Déjà, on sait qu'il ne pourra pas compter sur Lucas Hernandez, gravement blessé. Gonçalo Ramos pourrait lui avoir du temps de jeu, comme réclamé et espéré par les fans et observateurs du PSG.