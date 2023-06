PSG ‍: Galtier négocie 6ME et file à Naples

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt licencié par le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier négocie ses indemnités de départ. Pendant ce temps-là, Naples l’aurait choisi pour la succession de Luciano Spalletti. Et attendrait patiemment que l’entraîneur français se libère de sa dernière année de contrat.

Même s’il pensait mériter une deuxième saison au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier n’aura pas l’opportunité de redresser la barre. L’entraîneur parisien sera bientôt démis de ses fonctions. On pourrait tout de même revoir le technicien sur un banc très rapidement. En effet, l’ancien coach du LOSC possède une cote intéressante sur le marché. A tel point que Naples s’est penché sur son profil. Ces dernières heures, la presse transalpine a surtout mis l’accent sur la piste Paulo Sousa, qui ne serait pourtant pas prioritaire.

Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du PSG

➡️ https://t.co/hDE3R3An99 pic.twitter.com/nZHBhV06cK — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 6, 2023

L’entraîneur de la Salernitana, nommé en février dernier, a récemment rencontré le président napolitain Aurelio De Laurentiis. Une réunion positive puisque le Portugais passé par Bordeaux a accepté de succéder à Luciano Spalletti. Les deux parties auraient même trouvé un accord pour un contrat d’une année, plus une en option, avec un salaire annuel à deux millions d’euros. Le tout sachant que son départ coûterait un million d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Alors pourquoi Paulo Sousa n’a-t-il toujours pas signé en faveur du champion d’Italie ?

Naples attend Galtier

Sport Mediaset croit connaître la réponse. En réalité, le coach de la Salernitana ne serait pas la priorité d’Aurelio De Laurentiis. Le patron du Napoli rêverait plutôt de Christophe Galtier. Mais pour le moment, Naples ne peut pas nommer l’entraîneur du Paris Saint-Germain, sous contrat jusqu’en 2024, et qui négocierait actuellement ses indemnités de départ. A croire que le natif de Marseille a tapé dans l’œil du dirigeant malgré son échec dans la capitale française. Et si Galtier fait durer le plaisir, c'est que l'enjeu est de taille. Le Parisien explique ce lundi qu'avant de vider son bureau, l'entraîneur français du PSG passera par la compta et empochera un chèque de 6 millions d'euros pour solder son contrat. Avec un salaire de 600.000 euros par mois, Christophe Galtier fait une petite fleur à Nasser Al-Khelaifi.