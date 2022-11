PSG : Galtier annonce une surprise pour le Bayern

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Confronté à quelques absences et contre-performances, Christophe Galtier a dû modifier son schéma tactique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain peut désormais utiliser deux systèmes, en attendant un troisième d’ici le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Capable d’alterner le bon et le moins bon cette saison, le Paris Saint-Germain deviendra encore moins prévisible dans les prochains mois. Il est devenu difficile de prédire dans quel schéma se présenteront les Parisiens, qui avaient d’abord brillé en 3-4-3, avant leur passage en 4-3-3 suite à quelques absences et contre-performances. Futur adversaire du club francilien en Ligue des Champions, le Bayern Munich devra se préparer aux deux systèmes, voire à un troisième encore méconnu si l’on en croit l’entraîneur Christophe Galtier.

Un nouveau plan anti-Bayern ?

« Le Bayern est un beau tirage, une équipe qui a fait carton plein on verra dans trois mois comment seront les effectifs, a confié le coach du PSG. Concernant nos systèmes, c’est intéressant de pouvoir évoluer dans deux systèmes et je pense que l’on va évoluer dans trois systèmes pour trouver à certains moments, face à différents profils et différents niveaux d’équipes, la possibilité d’utiliser un de ces trois systèmes. Pour l’instant, nous en avons vu deux. Je demande à mon staff de travailler sur une autre animation. »

🎙️💬 C.Galtier : "Entraîner le @PSG_inside c'est passionnant. Je suis heureux chaque jour, le groupe est très sérieux. Je profite chaque jour de ma présence au club." #PSGlive — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 11, 2022

« Nous devons trouver le meilleur moment de rester le plus équilibré et de pouvoir récupérer le ballon le plus tôt possible, a expliqué le technicien. Le système à trois par rapport à comment on a constitué notre effectif était une bonne idée et nous avons gagné beaucoup de matchs comme ça. J’ai une réflexion sur un troisième système pour surprendre l’adversaire et je souhaite donner à mes joueurs la possibilité de rajouter une autre animation pour voir ce que l’on peut faire de mieux et pour pouvoir être encore plus performant. » Le match contre l’AJ Auxerre pourrait servir de premier test dimanche.