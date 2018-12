PSG : Gagner à Belgrade c'est très simple annonce cet ancien

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Un match nul devrait suffire, mais seule une victoire assurerait mathématiquement la qualification du Paris Saint-Germain, la semaine prochaine à Belgrade.

Un rendez-vous a priori abordable quand on se souvient de la différence de niveau constaté lors du match aller au Parc des Princes, avec une victoire 6-1 des Parisiens. Mais chaque match est différent, et le club serbe l’a prouvé en accrochant à la fois Liverpool et Naples dans son antre. Alors, comment doit procéder le PSG, qui n’a pas toujours été impérial ces dernières saisons dans les matchs couperets ? Eric Rabesandratana conseille simplement aux joueurs de Thomas Tuchel de ne pas changer un iota de l’état d’esprit affiché face à Liverpool.

« Je pense qu’ils sont capables d’aller gagner là-bas mais il faut l’état d’esprit du match contre Liverpool. Il n’y a pas de calculs à faire, juste se battre à fond. Il faudra être très solidaires, ensemble. Et surtout marquer des buts… En faisant simple », a livré l’ancien défenseur sur France Bleu. Jouer à fond, solidaire et simple en marquant des buts, cela devrait passer en effet, même si le football n’est jamais aussi simple que prévu. Liverpool et Naples en savent quelque chose.