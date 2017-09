PSG : Fini de jouer, Draxler menace les trios d’Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncé comme l’une des victimes du mercato estival, Julian Draxler parvient à exister au Paris Saint-Germain en ce début de saison.

En profitant de quelques absences, le milieu offensif parisien, que l’on pensait condamné avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, a été utilisé en tant que meneur de jeu dans le 4-2-3-1 d’Unai Emery. Reste à savoir si l’ancien joueur de Schalke 04 parviendra à garder les faveurs de son entraîneur lorsque Javier Pastore et Angel Di Maria seront revenus. En tout cas, Draxler n’a peur de personne.

« Tout le monde sait que le Paris Saint-Germain a de grandes ambitions. Nous voulons tout obtenir, tout gagner et c’est pour cela que le club a investi beaucoup d’argent sur le marché des transferts, a confié l’Allemand à la radio Deutsche Welle. Je pense que maintenant, nous sommes à égalité avec les meilleures équipes au monde. Nous devons le montrer maintenant. Nous devons prouver que nous sommes une équipe forte. » Sur le plan personnel, Draxler devra également faire ses preuves malgré la concurrence.

Draxler est prêt

« Ce n’est pas facile pour moi parce que nous avons des joueurs comme Neymar, Di Maria, Pastore et d’autres encore, a-t-il reconnu. L’entraîneur va décider à chaque match. Et vous devez lui montrer que vous êtes le bon joueur pour le match à venir. C’est exactement ce que je vais faire. Après la Coupe des Confédérations, je suis revenu un peu plus tard que les autres et j’étais en retard. J’ai dû m’accrocher à l’entraînement mais j’ai progressé pas à pas. Je donnerai tout pour être dans le onze de départ, et je suis convaincu que j’y arriverai. » Pour cela, il faudra casser le trio offensif, ou celui de l’entrejeu composé de Thiago Motta, Marco Verratti et Adrien Rabiot. Pas simple...