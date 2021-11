PSG : Fin d'année pour Neymar !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Sorti en pleurs sur une civière à la fin du match entre le PSG et l'ASSE ce dimanche après-midi (3-1), Neymar a une grosse blessure à la cheville gauche. S'il va passer des examens médicaux plus poussés lundi, l'international brésilien souffrirait effectivement « d'une grosse entorse », d'après les dernières informations de RMC. Selon le staff médical parisien présent aux côtés de l'attaquant de 29 ans, Neymar pourrait donc être indisponible pendant six semaines minimum... Un vrai coup dur pour le Paris de Mauricio Pochettino.