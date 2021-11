Neymar blessé, il se confie sur Instagram

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Neymar est sorti sur blessure à la 85e minute de Saint-Etienne-PSG ce dimanche. Les premières images du choc et du visage du Brésilien font craindre le pire au PSG.

Les images ont été terribles pour Neymar. Taclé par le Stéphanois Yvann Maçon, le numéro 10 du PSG a été sérieusement touché à la cheville gauche. Au contact du latéral, la cheville du Brésilien s'est plié de manière significative. La douleur de cette torsion s'est ressentie sur les images ainsi que sur le visage de Neymar dont les grimaces en disaient beaucoup sur sa douleur. En larmes, il a quitté ses équipiers tout de suite après sur civière.

Commentateur pour Canal+, Christophe Jallet a craint le pire devant les images en direct, évoquant au moins une hyperextension de la cheville sur le côté extérieur, ce qui est impossible à contredire avec les images. En attendant, le verdict, le PSG craint surtout une sérieuse rechute pour son numéro 10, déjà blessé gravement à deux reprises depuis qu'il a signé en 2017.

Forcément interrogé en conférence de presse d’après-match sur l’état de son joueur, Mauricio Pochettino n’a pas donné plus de précision. L’entraineur du PSG a tout de même confirmé que la douleur était bien présente, et que les examens qui se dérouleront ce lundi seront décisifs. « Pour l'instant il ressent la douleur de la torsion de sa cheville. Il passera des examens demain pour en savoir plus », a expliqué le coach du Paris SG, qui s’attend toutefois à devoir se passer de son numéro 10 pour quelques temps. Neymar a également réagi dans la foulée sur ses réseaux sociaux. « Malheureusement, ces contre-temps font partie de la vie d’un athlète. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort », a expliqué Neymar sur son compte Instagram, histoire de faire comprendre qu’il ne lâchait pas l’affaire malgré cette nouvelle blessure.