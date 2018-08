PSG : Filipe Luis veut quitter l'Atlético, c'est du sérieux !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis quelques heures, la presse espagnole s’enflamme autour d’un éventuel transfert de Filipe Luis de l’Atlético Madrid au Paris Saint-Germain. Ce dimanche, c’est au tour du Parisien de confirmer la tendance. Selon les informations du quotidien francilien, le défenseur gauche brésilien de 33 ans a effectivement demandé à quitter l’Atlético Madrid avant le 31 août, un choix qui surprend.

« Dans son clan, deux questions se posent » selon le journal local : « l’Atéltico acceptera-t-il de négocier un transfert, et cette demande du joueur ne peut-elle pas lui permettre d’obtenir une meilleure prolongation de contrat ? ». Du côté du PSG, on s’attacherait les services d’un nouveau joueur d’expérience après Gianluigi Buffon avec Filipe Luis. Le joueur idéal pour cadrer et conseiller Layvin Kurzawa ? Une chose est sûre, la fin du mercato sera agitée du côté du Paris Saint-Germain. Et peut-être riche en surprises…