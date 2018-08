PSG : Le PSG a trouvé son latéral gauche à Madrid, ce choix surprend

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

La très célèbre, et généralement bien informé radio espagnole Cadena Cope affirme que le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid négocient actuellement le transfert de Filipe Luis, le latéral gauche brésilien des Colchoneros. C'est Neymar, ami intime de Filipe Luis, qui aurait joué les intermédiaires, la star brésilienne était très favorable à la venue de son compatriote au PSG. Depuis quelques jours, les deux clubs seraient entrés concrètement dans des négociations pour essayer de trouver un accord.

Dépité de ne pas être titulaire en SuperCoupe d'Europe, Filipe Luis aurait compris qu'il était peut-être temps pour lui de tenter un nouveau challenge, et l'offre du Paris Saint-Germain, en quête d'un renfort défensif et qui lui offre un contrat de trois ans, est tombé au meilleur des moments. Car à l'entame de sa dernière année d'engagement avec l'Atlético Madrid, le Brésilien a forcément des atouts à faire valoir. Et cela même si pour l'instant les dirigeants madrilènes ne semblent pas vouloir envisager son départ d'ici le 31 août, sauf si d'ici là ils lui trouvent un remplaçant. Mais malgré ce refus initial, les choses peuvent encore sensiblement évoluer, plusieurs médias espagnols étant même persuadés que l'accord est imminent.