PSG : Feu vert de Tuchel, Paris passe à l'attaque pour Boateng

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Désireux de recruter un défenseur central malgré la présence de trois joueurs (Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe) qui espèrent être titulaires la saison prochaine, Thomas Tuchel a fait part de sa volonté de faire venir un quatrième homme dans ce secteur de jeu.

Cela explique les contacts récents avec Leonardo Bonucci en provenance du Milan AC, mais aussi la dernière action du PSG. Selon Paris United, le champion de France vient d’effectuer une offre pour se payer les services de Jérôme Boateng, qui a fait savoir en fin de saison dernière qu’il avait fait le tour de la question au Bayern Munich, et dirait oui à une belle proposition venue de l’étranger. Le média spécialisé dans le club de la capitale annonce ainsi que les contacts entre le PSG et les agents du défenseur central ont débouché sur une première offre afin de voir si Boateng était intéressé, sportivement et financièrement, par le challenge parisien. Il faudra bien évidemment, en cas d’entente, se mettre d’accord avec le Bayern Munich, qui a compris le désir d’ailleurs de son joueur, mais ne fera aucun cadeau au PSG alors que l’international allemand a encore trois ans de contrat.