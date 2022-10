PSG : Fermeture partielle de la tribune Auteuil pour un match

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Suite au match PSG-OM, la commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner les supporters parisiens installés dans le virage Auteuil.

Même si la Ligue de Football Professionnel apprécie le spectacle des tribunes, point trop n'en faut. Et suite au récent choc entre Paris et Marseille, ce match qui s'est soldé par une victoire du PSG (1-0), la commission de discipline a prononcé des sanctions contre le club de la capitale et le Collectif Ultras Paris, puisque c'est la tribune Auteuil, où est installé le CUP, qui est visé. « Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et intrusion sur l’aire de jeu. Un match à huis clos avec sursis de la tribune Auteuil du Parc des Princes. Un match de fermeture partielle de la tribune Auteuil du Parc des Princes », annonce le gendarme du football professionnel.