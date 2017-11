PSG : Fair-play financier, Paris et la LFP reçoivent un message de l’UEFA

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis les signatures de Neymar et de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain s’est fait de nouveaux ennemis parmi les grands d’Europe.

Certains d’entre eux ne comprennent pas comment le vice-champion de France peut dépenser autant en respectant les règles du fair-play financier. Sous la pression, l’UEFA a donc ouvert une enquête sur les dépenses du PSG qui, selon Javier Tebas, le patron de la Liga, doit absolument être sanctionné. Gênée par cette situation, Nathalie Boy de la Tour a sollicité l’instance européenne par courrier le 30 octobre dernier.

« Je me permets d'attirer votre attention sur le dossier du Paris Saint-Germain dans lequel il est important que l'UEFA statue au plus vite, a écrit la présidente de la LFP selon le quotidien Le Parisien. A cet égard, je vous fais toute confiance pour échanger avec le Paris Saint-Germain et rendre rapidement des conclusions dont la clarté sera source de stabilité pour l'ensemble des acteurs du football européen. » En résumé, la Ligue veut être rassurée le plus rapidement possible.

La réponse de Ceferin

Mais si l’UEFA n’a pas tardé à répondre, son président Aleksander Ceferin n’a rien annoncé de nouveau. « Je fais toute confiance à l'instance de contrôle des clubs pour qu'une décision soit prise dans des délais rapides », a répondu le Slovène, assurant au passage que les déclarations de Tebas n’auraient aucune influence sur le verdict de l’UEFA. Rappelons que le PSG a besoin de 80 M€ pour éviter une éventuelle sanction.