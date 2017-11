PSG : Fair-play financier, les dernières révélations

Dans : PSG, Coupe d'Europe.

Depuis cet été et les achats impressionnants effectués sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain est dans le viseur des gros clubs européens et désormais de l’UEFA, qui a ouvert une enquête sur son équilibre financier.

Le fameux fair-play financier est donc de sortie pour savoir si Paris ne dépense pas des sommes qui ne correspondraient pas à son budget. Les discussions entre les dirigeants franciliens et ceux de l’UEFA ont déjà débuté, avec notamment une réunion le 5 octobre dernier, et le leader de la Ligue 1 sait à quoi s’attendre. Selon les révélations de RMC, la présentation des comptes effectuée par les dirigeants parisiens a convaincu les instances de leur sérieux et de leur préparation à ces dépenses. Sur le plan comptable, l’équilibre est toutefois encore assez loin puisque le PSG a reconnu qu’il lui manquait 80 ME pour entrer dans les clous du FPF. Pas insurmontable pour Paris, qui a déjà boosté tous ses revenus commerciaux, marketing et merchandising grâce à l’arrivée de Neymar notamment.

Ces revenus à améliorer passeront donc forcément par des ventes, et celles de Di Maria et Lucas sont espérées pour approcher de la somme requise. Et pour compléter, le PSG envisage une tournée américaine cet hiver, au lieu du traditionnel mini-stage au Qatar. Le but étant de faire, comme pour l’été, une grosse campagne de promotion aux USA avec Neymar en tête d’affiche, et de pouvoir ainsi ramener des nouveaux sponsors qui ne sont pas liés à l’Emirat. En tout cas, si ces informations venaient à se confirmer, le PSG serait tout à fait dans la mesure d’éviter des sanctions de l’UEFA, alors que certains clubs ou dirigeants, en Allemagne comme en Espagne, n’hésitent pas à demander l’exclusion de la Coupe d’Europe pour le club de la capitale française.