PSG : Fabrizio Romano dément une folle rumeur sur Pogba

Dans : PSG.

Mino Raiola est prêt à tout vendre les superstars de son écurie au meilleur prix, ou rafler la plus grosse commission possible. Mais il y a des limites tout de même.

Dans le viseur du PSG, Paul Pogba est bien en contacts avec le club français, à un an de la fin de son contrat avec Manchester United. Pour le moment, les deux clubs n’ont pas encore attaqué le dossier d’un éventuel transfert, même si le Paris SG est bien parti pour étudier la possibilité de faire venir le champion du monde. Une valeur marketing élevée, un niveau sportif qui peut permettre à Paris de faire très mal, et un prix à la baisse en raison de sa situation contractuelle, Paul Pogba a de nombreux atouts à faire valoir. Pour pousser vers un transfert, alors que Nasser Al-Khelaïfi hésite à réellement lancer cette opération, Mino Raiola aurait ainsi utilisé la tactique la plus ancienne du monde : faire jouer la concurrence. L’agent aux multiples passeports a ainsi proposé La Pioche à Liverpool, a fait savoir la presse française cette semaine.

De quoi faire hurler dans le nord de l’Angleterre, et ce chez les deux voisins, qui n’ont plus fait directement affaire depuis 1964, et le passage de Phil Chisnall de MU aux Reds. Depuis, Chisnall a 77 ans et personne ne l’a imité tant les deux clubs distants de seulement 50 kilomètres se détestent. Paul Pogba ne sera donc pas le prochain « traitre » puisque, dans son live sur Twitch, Fabrizio Romano a assuré que le Français n’a jamais été évoqué à Liverpool et que cette rumeur était bonne à jeter à la poubelle. Un coup de pression à oublier donc, alors que Manchester United ne semble pas déterminé à ouvrir la porte à un transfert, et est même prêt à débuter la saison avec un Paul Pogba qui entame la dernière année de son contrat, sans aucune garantie de prolongation.