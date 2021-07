PSG : Pogba laisse Mino Raiola jouer avec Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Priorité du PSG au milieu de terrain, Paul Pogba n’a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir.

Déterminé à réaliser un mercato de gala, le Paris Saint-Germain s’est attaqué à Paul Pogba afin de compléter son impressionnant casting. Les négociations sont déjà bien avancées entre le directeur sportif parisien Leonardo et l’agent de Paul Pogba, l’inévitable Mino Raiola. Mais à en croire les informations obtenues par la version anglaise d’Eurosport, Paul Pogba est loin d’avoir donné sa parole au PSG. Et pour cause, l’international tricolore pourrait retarder sa décision pour plusieurs raisons. A son âge, il a bien conscience que son prochain contrat sera le plus lucratif et le plus déterminant de sa carrière. Surtout, « La Pioche » sait que Manchester United a les ressources financières pour surenchérir sur sa dernière proposition et lui offrir un salaire record afin de le prolonger au-delà de juin 2022.

Une autre option s’offre à Paul Pogba et à son agent Mino Raiola, celle d’un départ en qualité de joueur libre dans un an. Ce scénario permettrait à l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin de toucher une énorme prime à la signature dans son nouveau club. Surtout, dans le cas où Pogba serait libre, d’autres clubs (Real Madrid, Juventus Turin) pourraient se manifester, ce qui permettrait au champion du monde de faire grimper les enchères. Reste que l’option d’un transfert dès cet été au PSG est toujours envisagée par Paul Pogba, mais tout ne dépend pas uniquement du milieu de terrain de Manchester United. En effet, le Paris SG doit impérativement dégraisser avant de pouvoir soumettre une offre aux Red Devils pour le milieu tricolore de 28 ans. Car au milieu de terrain, le PSG compte déjà beaucoup de joueurs (Paredes, Herrera, Danilo, Rafinha, Wijnaldum, Verratti, Gueye). Et sa masse salariale n’est pas extensible…