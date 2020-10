PSG : Fabian Ruiz trop fort mais trop cher, Naples a mis tout le monde KO

Dans : PSG.

Etre capable de recruter trois joueurs en 24 heures sans que leurs noms soient lâchés dans les médias, c’est le genre de petit exploit que Leonardo aime réaliser.

Maitre dans l’art de la dernière ligne droite, le directeur sportif du PSG a réussi à renforcer l’attaque et le milieu de terrain sans dépenser de trop grosses sommes. Toujours aussi passionné par le championnat italien, le Brésilien n’a toutefois pas pu faire venir ses premiers choix à chaque fois. Souvent pour des raisons de prix. C’est ce qu’il s’est passé avec Fabian Ruiz, révèle ESPN ce vendredi. Le média sportif explique ainsi que Naples a écouté les offres de trois clubs cet été pour son milieu de terrain espagnol : le Real Madrid, le PSG et enfin l’Atlético Madrid.

Ce dernier a essayé de faire venir l’ancien joueur du Bétis Séville dans la dernière ligne droite du mercato, après avoir vendu Thomas Partey à Arsenal. La dernière proposition était même montée jusqu’à 50 ME, sans que cela ne fasse changer d’avis le truculent président napolitain Aurelio De Laurentiis. Autant dire qu’il n’y a aucun regret à avoir pour le PSG, qui ne comptait pas mettre une telle somme sur un milieu de terrain plus tourné vers l’avant que vers le poste de sentinelle, qui focalisait la priorité. En plus de cela, le Paris SG a finalement fait venir Rafinha pour zéro euro (hors bonus), ce qui a eu le don de ravir Neymar et les joueurs du PSG. Et au poste de sentinelle, Paris pourrait bien avoir trouvé son bonheur en la personne de Danilo Pereira, prêté avec option d’achat par le FC Porto.