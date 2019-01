PSG : Everton ferme la porte à double tour au PSG pour Gueye !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain apprécie tout particulièrement le profil d’Idrissa Gueye.

Ce dimanche matin, Téléfoot expliquait même que le club de la capitale avait entamé les négociations avec Everton pour le transfert de l’ancien Lillois. Le problème pour Paris, c’est que les Toffees réclament entre 40 et 45 ME pour le joueur, tandis que Nasser Al-Khelaïfi n’est pas disposé à monter au-dessus de 30 ME. Le dossier sera donc très difficile à boucler, d’autant que Foot Mercato annonce qu’Everton n’est absolument pas vendeur.

« Face à l'intérêt du PSG pour Idrissa Gueye, les dirigeants d'Everton ont signifié à l'agent du joueur qu'il n'était pas à vendre. Paris ne s'est pas manifesté récemment sur le sujet auprès de la direction des Toffees » explique le média, pour qui un transfert d’Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain cet hiver est quasiment impossible. Reste désormais à savoir si Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi parviendront à trouver les arguments pour faire craquer le club anglais. Ce qui ne semble pas du tout être la tendance du moment… Paris va donc peut-être devoir se tourner vers d’autres pistes au mercato.