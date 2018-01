PSG : Et si ce joueur à 13ME était une finalement une belle affaire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté au mercato estival 2016 pour 13ME, mais finalement arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2017, Giovanni Lo Ceslo a suscité plus de doutes que de commentaires favorables durant les premiers mois de son contrat au PSG. Mais le milieu de terrain argentin de 21 ans a patiemment fait le travail, même s'il se réduisait à un rôle de remplaçant de luxe au sein de l'effectif d'Unai Emery. Mais, depuis quelques semaines, Giovanni Lo Ceslo a trouvé sa place dans le 11 de départ, et ce mercredi, contre Amiens, il pourrait même enchaîner une cinquième titularisation de suite.

Même s'il n'est pas aligné à sa place, Giovanni Lo Ceslo donne satisfaction à son entraîneur, et l'hypothèse d'un prêt du milieu argentin est désormais à oublier. Interrogé sur ce revirement, Alain Roche estime que cela est mérité pour un joueur épatant et discret. « Au début, il n’était pas dans le groupe, puis il était appelé mais ne jouait pas. Il a ensuite disputé de plus en plus de minutes et a gagné le respect de ses coéquipiers et de son coach. Ses prestations sont très bonnes, je suis vraiment content de lui et de sa progression », a expliqué l’entraîneur du Paris SG.