PSG : Entre Neymar et Mbappé, Lionel Messi a choisi son camp

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Personnage discret médiatiquement, Lionel Messi avait un énorme poids au FC Barcelone, et il a toujours de l'importance dans un vestiaire. Il ne goûte guère la polémique entre Neymar et Mbappé au PSG.

L’équilibre du vestiaire est presque aussi important que la tactique, la forme physique ou l’entraîneur au sein d’un grand club. Des techniciens comme Zinedine Zidane, Sir Alex Ferguson et Carlo Ancelotti l’ont bien compris, accordant une importance énorme au ressenti des joueurs pour que tout le monde tire dans le même sens dans les moments difficiles. Christophe Galtier a donc du pain sur la planche, car la brouille du week-end dernier autour du match face à Montpellier n’a absolument rien d’anodin. Il y a bien un règlement de compte en cours entre Kylian Mbappé et Neymar, et il n’est pas certain que les choses se calment aussi rapidement que le PSG l’aimerait.

Les promesses à Mbappé passent mal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Le ressentiment est réel tant la tentative de prise de pouvoir de l’attaquant français a été mal perçue en interne. Pour prolonger, le champion du monde s’est vu promettre le plus gros salaire du club, l’assurance de tirer les pénaltys mais aussi que le PSG ferait tout pour se séparer de Neymar, dont l’état d’esprit ne trouvait plus grâce aux yeux de Kylian Mbappé. Jusqu’à présent, malgré des tentatives évidentes pour placer le Brésilien, cet objectif n’a pas été rempli. Et à moins de deux semaines de la fin du marché des transferts, avec le prodige de Santos qui marche sur l’eau, le Paris SG a tout de même bien peu de chances de toucher au but. Pire encore, Neymar a profité d’une cause utilisable le 1er juillet dernier pour prolonger automatiquement son contrat d’une saison avec Paris. Et le Brésilien l’a fait de manière d’autant plus certaine qu’il a senti le vent tourner à son égard. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, il a été poussé vers la sortie, ce qui l’a fortement déplu.

Mbappé, Messi and Neymar recreate the SpongeBob meme 😂 pic.twitter.com/c3lY6Z3wyM — KYSTAR (@KYSTARFC) August 18, 2022

La tension est donc palpable, et elle rejaillit sur la vie de groupe. Jusqu’ici bien discret, Lionel Messi aurait décidé de se ranger du côté de Neymar, son ancien compère à Barcelone, affirme El Nacional. Mais c’est plus l’attitude générale du Français, et sa volonté de tout contrôler, qui ont agacé l’Argentin, qui ne voit pas pourquoi le PSG se séparerait de Neymar, alors qu’il est en très grande forme actuellement. La volonté de Mbappé de « franciser » le vestiaire et d’éviter un clan sud-américain trop puissant a fait réagir le septuple Ballon d’Or, qui n’a pas encore un énorme poids dans le groupe parisien, mais sait que son aura et son talent lui donnent une certaine légitimité.

Sergio Ramos en arbitre

De quoi mettre ainsi certains joueurs dans une position délicate. Selon le média espagnol, Sergio Ramos intervient pour essayer de calmer les choses, et prévenir chacun qu’il serait bon de tirer dans le même sens. Le but est aussi de faire comprendre à Kylian Mbappé que, s’il est bien le leader de ce Paris SG, il doit aussi emmener tout le monde dans son sillage. Sous peine de se retrouver isolé, non seulement dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. Un sentiment qu’il a visiblement déjà, puisque son attitude sur la passe non effectuée par Vitinha lors du match face à Montpellier, et sa bouderie sur le reste de l’action, en disent long sur sa frustration devant cette situation qui lui échappe. Et qui n’était surtout pas du tout celle qu’il avait prévu de vivre au moment où il a prolongé son contrat avec le Paris SG.