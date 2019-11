PSG : Encore une défaite en L1, Pierre Ménès attaque Tuchel

Dans : PSG.

Malgré un nouveau but de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est tombé de très haut sur la pelouse de Dijon ce vendredi soir (2-1).

Grâce à la septième réalisation en quatre matchs de son champion du monde français (19e), le club de la capitale avait une voie dorée vers un nouveau succès en Ligue 1. Mais à cause d’un relâchement autour de la pause, avec des buts de Chouiar (45e+6) et Cadiz (47e), le PSG a finalement chuté au Stade Gaston-Gérard. Leader souverain du championnat avec huit points d’avance sur son premier rival, Nantes, Paris vient tout de même de subir sa troisième défaite de la saison en 12 journées. Une statistique qui fait mal, et qui prouve que Paris n’a droit à aucune faiblesse mentale. C’est en tout cas l’avis de Pierre Ménès, pour qui Thomas Tuchel n’a pas vraiment de marge de manoeuvre.

« En clair, dès que Tuchel tripatouille son équipe, ça coince. Après ça n’excuse pas cette suffisance horrible pendant 50 minutes. Bravo à Dijon qui a su jouer avec courage et sur ses points forts (défense, jeu aérien) », a lancé le journaliste de Canal+ sur Twitter. Il faut dire que l’entraîneur allemand n’était pas aidé ce week-end avec les absences de Verratti, Herrera, Thiago Silva, Meunier, Neymar et Kehrer. Mais cela prouve que malgré une attaque de folie, le PSG n’est jamais à l’abri d’une déconvenue, même en Ligue 1. Place désormais à la Ligue des Champions pour Paris, avec la réception de Bruges mercredi.