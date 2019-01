PSG : En réalité, De Jong n’avait pas choisi Paris ni le Barça

Dans : PSG, Mercato.

Face aux nombreuses rumeurs concernant son avenir, Frenkie De Jong est enfin sorti du silence.

On ne connaît pas encore l’identité de son équipe pour la saison prochaine, mais le milieu de l’Ajax Amsterdam a confirmé qu’il prendrait et annoncerait sa décision le plus rapidement possible. Doit-on s’attendre à une officialisation du côté du Paris Saint-Germain ? C’est possible. Car la presse catalane est catégorique, le Néerlandais a rompu son accord verbal avec le FC Barcelone pour privilégier la proposition du champion de France.

Si l’information se confirme, il s’agirait d’un grande victoire pour le PSG. A moins que le leader de Ligue 1 ne soit qu’un simple choix par défaut. C’est effectivement la version du Daily Mirror qui croit savoir que Manchester City était la priorité du joueur, emballé à l’idée de travailler avec le manager Pep Guardiola. Mais finalement, De Jong a dû faire une croix sur les Citizens, incapables de payer les 70-80 M€ réclamés pour ce transfert. Quoi qu’il en soit, Paris semble bien parti pour rafler la mise.