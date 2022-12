PSG : Emiliano Martinez, une vengeance inespérée pour Mbappé

Dans : PSG.

Chambreur après la victoire en finale du Mondial contre les Bleus (3-3, 4-2 t.a.b.), Emiliano Martinez s’en est pris à Kylian Mbappé avec insistance. L’attaquant français a sûrement hâte de prendre sa revanche sur l’Argentin. Cela tombe bien, les deux hommes pourraient se retrouver beaucoup plus vite que prévu.

Emiliano Martinez ferait presque passer Leandro Paredes pour un ange… C’est dire à quel point le gardien de l’Argentine agace. Après la finale du Mondial remportée face à l’équipe de France dimanche, le portier d’Aston Villa ne s’est pas contenté de son geste obscène avec le trophée du meilleur gardien. L’Argentin s’est ensuite acharné sur Kylian Mbappé avec plusieurs chambrages plus ou moins inspirés. Emiliano Martinez a notamment été aperçu en train de reproduire son geste déplacé avec une poupée à l’effigie de l’attaquant français.

J’espère vraiment que Kylian Mbappé recroisera la route d’Emiliano Martinez histoire de lui apprendre le respect. — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) December 20, 2022

Autant dire que la star du Paris Saint-Germain attend déjà l’heure de la revanche avec impatience. Et l’international tricolore n’aura peut-être bas besoin d’attendre la prochaine Coupe du monde en 2026. En effet, le Bayern Munich, futur adversaire des Parisiens en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, cherche un gardien après la grave blessure de Manuel Neuer. Rappelons que l’Allemand est victime d’une fracture de la jambe qui le privera du reste de la saison. Le club bavarois a donc coché les noms de plusieurs portiers pour le remplacer.

Martinez pour remplacer Neuer ?

De Keylor Navas à Yann Sommer, en passant par Alexander Nübel, prêté par le Bayern Munich à l’AS Monaco, plusieurs profils sont actuellement étudiés. Y compris celui d’Emiliano Martinez, affirme Média Foot. Le champion d’Allemagne a été attentif aux performances des portiers au Qatar. Et l’Argentin aurait séduit par son efficacité, son expérience et son mental. Reste à savoir quel sera le choix du Bayern Munich. Dans son analyse, l’ogre allemand ne devra pas oublier que Kylian Mbappé vient d’infliger un triplé à Emiliano Martinez, sans compter le tir au but.