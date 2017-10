PSG : Emery l’avoue, l’OM est toujours au-dessus de Paris

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

A l’approche du Classique de dimanche soir, certaines déclarations des joueurs du Paris Saint-Germain font beaucoup parler.

Au lieu de lancer les hostilités, comme le voulait la tradition il y a quelques années, Thomas Meunier et Kylian Mbappé ont confié que cette affiche était un match comme les autres. Il faut dire que les derniers affrontements entre les deux équipes ont souvent tourné en faveur des Parisiens. Mais de son côté, l’entraîneur Unai Emery la joue modeste et rappelle que l’Olympique de Marseille a encore de l’avance.

« Le PSG a gagné six championnats, Marseille neuf et nous voulons continuer sur ce chemin. Construire notre histoire, a annoncé l’Espagnol en conférence de presse. Dimanche est une grande opportunité pour montrer comment nous sommes et comment nous voulons grandir. Nous voulons cette concurrence avec l’OM, Monaco et toutes les grandes équipes. »

Emery veut rattraper Marseille

« J’ai beaucoup de respect pour toutes les équipes et l’OM, que ce soit dans l’histoire ou aujourd’hui, est une référence dans notre Ligue 1. Aujourd’hui, l’OM a un meilleur palmarès que le PSG, a rappelé Emery. Nous voulons changer cette histoire. Dimanche, l’ambiance sera là au Vélodrome, un stade plein avec un contexte hostile contre nous, mais nous sommes habitués à ça. Je suis sûr que ce sera un match très difficile. » Si le Classique n'a pas l'air d'emballer ses joueurs, Emery a peut-être trouvé une source de motivation.