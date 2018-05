PSG : Emery fait une proposition osée à Trapp au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Une porte de sortie pour Kevin Trapp, qui pourrait devenir le troisième gardien du PSG en cas de signature de Gianluigi Buffon ? Oui, mais pas forcément dans des conditions rêvées...

Ancien entraineur du PSG désormais en charge d’Arsenal, Unai Emery va avoir le pouvoir de façonner l’effectif à sa guise, sachant l’énorme remue-ménage que provoque le départ d’Arsène Wenger après 22 ans de présence. Le technicien espagnol a déjà ses idées pour le recrutement, et il est surtout très bien placé pour faire venir des joueurs du PSG. Et l’une de ses premières cibles a de quoi surprendre, puisque Kicker annonce qu’Arsenal ambitionne de faire venir Kevin Trapp.

Le portier allemand a été mis sur la touche toute la saison pour les gros matchs, et n’a donc pas forcément une grande envie de rejoindre un club où il retrouverait Emery aux commandes. Surtout quand le journal allemand dévoile que l’ancien portier de Francfort récupérerait la place de doublure de Petr Cech, à la place de David Ospina. Un temps de jeu qui ne devrait pas augmenter, et pas de Ligue des Champions au programme non plus. Pas vraiment de quoi faire rêver le portier allemand, même si l’éventuel accord pourrait se baser sur le probable départ de Cech (36 ans) en fin de saison prochaine. Cela pourrait laisser la place libre de titulaire à Trapp, qui doit quand même se demander si le jeu en vaut la chandelle.