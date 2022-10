PSG : Ekitike anéanti par son incroyable salaire qatari

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir contre Benfica au Parc des Princes, Hugo Ekitike a disputé ses premières minutes en Ligue des Champions avec le PSG.

En remplaçant Sarabia à quinze minutes de la fin du match, Hugo Ekitike a vécu un grand bonheur avec ses premiers pas en Ligue des Champions. L’ex-attaquant du Stade de Reims, très peu utilisé par Christophe Galtier depuis le début de la saison, n’a toutefois pas eu l’occasion de se mettre en évidence. Au lendemain des révélations de Daniel Riolo au sujet de son incroyable salaire, qui s’élève à 600.000 euros bruts par mois au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike était très surveillé. Et après la rencontre, Jérôme Rothen a évoqué les émoluments XXL de l’ex-attaquant de Reims et son début de saison assez délicat. Pour le consultant de RMC, il est clair que le PSG a commis une erreur monumentale en proposant à Hugo Ekitike un tel salaire et que pour le joueur, il n’était pas simple de digérer un été aussi mouvementé.

Jérôme Rothen critique sévèrement le PSG

« Ekitike montre (en interview) ses émotions et c’est bien car la Ligue des Champions reste un rêve de gosse pour n’importe quel joueur de foot professionnel. Il profite de ses premières minutes. Il a plein de choses à prouver, il doit progresser mais ce n’est pas simple pour lui il est dans un contexte pas évident. J’arrive à son salaire (600.000 euros par mois), quand j’ai entendu le salaire, je me dis d’autant plus que ça ne doit pas être évident pour lui car il doit faire la part des choses, garder cette insouciance. Quand tu as un salaire comme ça, que tu joues ou pas, pour se remettre en question c’est compliqué. Quelle erreur du PSG d’avoir proposé un tel salaire pour un joueur comme Ekitike, c’est donné à des joueurs quelque chose qu’ils n’ont pas mérité ! Il a joué un an et demi à Reims et il a un salaire comme ça ? » s’est interrogé Jérôme Rothen, sidéré par la politique sportive et salariale du Paris Saint-Germain et par l’erreur colossale d’offrir un tel salaire à un joueur inexpérimenté comme c’est le cas d’Hugo Ekitike. Reste maintenant à voir si l’ancien buteur de Reims parviendra à digérer ce transfert et cette augmentation salariale en s’imposant au cours de la saison comme un joueur important au PSG dans la rotation aux yeux de Christophe Galtier, ce qui n’est absolument pas le cas pour le moment.