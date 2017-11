PSG : Edinson Cavani atteint la barre des 100 buts avec le PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

En marquant en première période le troisième but du Paris Saint-Germain ce samedi contre Angers, sur un service génial de Kylian Mbappé, Edinson Cavani a atteint la barre des 100 réalisations depuis qu'il est arrivé au PSG lors du mercato 2013. El Matador n'est plus qu'à 13 longueurs du record de Zlatan Ibrahimovic à Paris en Ligue 1. Bien évidemment, Edinson Cavani est le meilleur buteur en activité en L1, loin devant Jimmy Briand et Dimitri Payet. Et la saison est loin d'être finie...