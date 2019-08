PSG : Dybala à Paris, la Juventus attend l'offre du Qatar

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Lundi soir, Canal+ annonçait que le Paris Saint-Germain avait émis une première offre de 60ME pour Paulo Dybala, lequel a définitivement refusé ce week-end de rejoindre Manchester United. Mais ce mardi, la presse italienne dans son ensemble confirme que l'attaquant argentin de la Juventus n'est plus vraiment dans les petits papiers de Maurizio Sarri, même si lundi Paulo Dybala a été accueilli très chaleureusement par des supporters lorsqu'il a passé sa visite médicale de reprise à Turin. Autrement dit, la Juventus se prépare à céder l'Argentin si une belle proposition lui parvient...surtout du Paris Saint-Germain.

Car c'est désormais vers Doha que les regards se tournent, la Gazzetta dello Sport estimant qu'à cet instant du mercato, seul le PSG est en mesure de faire une offre susceptible d'être à la hauteur des espoirs financiers de la Juventus et de l'intérêt économique et sportif de Paulo Dybala. Le quotidien sportif italien rappelle que l'attaquant et son agent sont très gourmands, au point même d'avoir écoeuré les patrons de Manchester United. Les dirigeants turinois attendent donc désormais une vraie offre du Paris Saint-Germain, et envisagent très sérieusement de faire affaire avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo si cela est possible. Bien évidemment, il va sans dire que le cas Neymar Jr est lié à toute cette opération.