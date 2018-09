PSG : Dugarry voit Mbappé comme Pelé, Maradona et Cristiano Ronaldo !

Dans : PSG, Equipe de France.

Plus les matches passent et plus Kylian Mbappé enthousiasme les amateurs de football et désormais les spécialistes. S'il y a bien longtemps que Gary Lineker crie au génie concernant l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Christophe Dugarry a lui aussi complètement craqué pour Mbappé. Et sur RMC, le champion du monde 1998 compare le talent du joueur tricolore aux plus grandes légendes du football mondial.

« Mbappé ? On ne connaît pas des joueurs comme ça. Même Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à cet âge-là n’étaient pas capables de faire ce que fait Mbappé. C’est juste incroyable ce que ce garçon est capable de faire. Chaque fois qu’il touche le ballon, c’est un danger permanent. Il accélère, pied droit, pied gauche. Je le trouve juste gigantesque. Je prends mon pied avec l’Equipe de France juste en le regardant. Avec ce garçon, il se passe des choses différentes et qu’on ne voit pas ailleurs. C’est juste incroyable. Il ne faut pas s’en lasser. Je crois que les gens qui vont le voir dans ses dix prochaines années seront des grands chanceux. Comme ceux qui ont pu voir Maradona, Pelé », a confié un Christophe Dugarry totalement sous le charme de Kylian Mbappé.