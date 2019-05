PSG : Dugarry convoque Mbappé et Neymar devant la presse

Dans : PSG, Mercato.

Prendre l’exemple sur Sergio Ramos. Voilà ce que devraient faire Neymar et Kylian Mbappé. A l’heure où l’Espagnol aime se faire mousser en lançant quelques rumeurs au sujet de son avenir incertain dans les médias, avant de les démentir en convoquant une conférence de presse où il clame son amour pour le Real Madrid et sa volonté d’y finir sa carrière, quitte à y jouer gratuitement, cette stratégie inspire Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 aimerait que les deux stars du PSG, qui font l’objet de nombreuses rumeurs, clarifient totalement leur position au sujet de leur avenir parisien.

« Je ne leur demande pas de dire qu’ils vont faire toute leur carrière au PSG, mais de mettre un stop aux rumeurs, avec une conférence de presse pour dire "Je reste et ce sera la dernière fois que je parle dans les médias jusqu’à la saison prochaine" ou pour dire "Je pars du PSG". Il faut arrêter de nous balader. Ils savent s’ils ont envie de rester ou non », a demandé le consultant de RMC, qui soupçonne Neymar et Mbappé de laisser courir les rumeurs sur leurs comptes. En oubliant que les deux joueurs ont déjà fait savoir qu’ils ne partiraient pas cet été…