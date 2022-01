PSG : Du rififi dans le clan Mbappé, le Qatar jubile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG au mois de juin, Kylian Mbappé laisse planer le suspense au sujet de son avenir, alors que le Real Madrid le courtise.

L’été dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait exprimé à ses dirigeants le souhait de rejoindre le Real Madrid au mercato hivernal. Le club merengue avait proposé 180 millions d’euros bonus compris au PSG pour le transfert de l’international français. L’offre était belle et pour Kylian Mbappé, le moment était parfait pour partir en rapportant gros au club de sa ville. Mais déterminé à conserver le champion du monde français le plus longtemps possible, le PSG a refusé cette offre du Real Madrid. Dès lors, la question est maintenant de savoir si Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar parviendront à convaincre Kylian Mbappé de prolonger avant cet été, sans quoi le natif de Paris quittera le club librement pour zéro euro.

Paris a toujours l'espoir de prolonger Mbappé

Ça fait 5 ans que #Mbappé explique qu'il rêve de rejoindre le Real. Trois ans qu'il refuse toute prolongation. Un an qu'il a joué au grand seigneur en proposant au #PSG de le vendre. Et à six mois de la fin de son contrat, y'a encore des gens qu'il pense qu'il va prolonger ? 🙄 — Nicolas Puiravau (@nikop17) January 6, 2022

Sur l’antenne d’ESPN, Julien Laurens a évoqué la situation de Kylian Mbappé. Et selon le journaliste, qui intervient de manière régulière sur RMC, le Paris Saint-Germain a l’intention de profiter de quelques mésententes en interne au sein du clan Mbappé pour rafler la mise avec une prolongation d’un ou deux ans au maximum. « Je pense que le PSG espère toujours qu’il pourra convaincre Kylian Mbappé de prolonger, même si l’espoir est très mince. Il dit toujours qu’il n’a pas vraiment pris sa décision, ce qui n’est peut-être pas vrai. Il sait peut-être qu’il va signer au Real Madrid mais à ce jour, Mbappé n’a rien signé avec le Real. Pour le moment, il reste concentré sur la deuxième partie de saison au Paris SG » a analysé Julien Laurens sur ESPN avant de poursuivre.

Karim Benzema sur Kylian Mbappé : "De toute façon, il y a le Real qui le veut, ce n’est plus un secret ! J’aurais aimé qu’il puisse venir cette année… Mais un jour ou l’autre, il sera au Real !" — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) January 9, 2022

Des désaccords dans le clan Mbappé ?

« La différence avec les dossiers Pogba ou Rüdiger (en fin de contrat avec Manchester United et Chelsea), c’est que si Mbappé prolonge, ce sera une courte prolongation d’une ou deux années au maximum, sinon il ira au Real Madrid. L’été dernier, l’avocat de Mbappé voulait que le joueur parte alors que son père préférait qu’il reste une année de plus à Paris. Il y a différents avis autour de lui, c’est pourquoi le PSG pense avoir encore une chance de le convaincre de rester une année supplémentaire avec Messi et Neymar. Mais en fin de compte, Mbappé sera le seul à décider de son avenir et s’il pense que c’est le bon moment pour partir, il signera au Real l’été prochain » a lancé Julien Laurens, dont les révélations laisseront un mince espoir aux supporters du Paris Saint-Germain de conserver Kylian Mbappé une saison de plus dans la capitale, même si la tendance actuelle est toujours de voir le buteur français rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison.