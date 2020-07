PSG : Douglas Costas, la surprise de Leonardo au mercato ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain pourrait aller piocher à la Juventus un attaquant supplémentaire d'ici la fin du mercato.

L’histoire d’amour entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain étant définitivement terminée, El Matador ayant même refusé de prolonger deux mois au PSG, le club de la capitale a tout de même de quoi voir venir sur le plan offensif. Mais la signature de Mauro Icardi pourrait bien ne pas être la dernière concernant un attaquant lors de ce mercato estival, qui débutera en Europe dans quelques semaines. Ce dimanche, le quotidien sportif turinois Tuttosport explique en effet que Leonardo envisage de faire signer un attaquant et plus précisément un ailier droit. Et le directeur sportif du Paris SG aurait déjà ciblé Douglas Costa, l’attaquant international brésilien de la Juventus, lequel a encore deux ans de contrat avec la Vieille Dame.

Dans ce dossier Douglas Costa, le Paris Saint-Germain ne serait cependant pas seul en course, puisque Tuttosport rapporte également un très gros intérêt de Manchester City pour l’ailier brésilien de la Juventus. Une concurrence qui devrait évidemment tirer les prix vers le haut, le joueur acheté 40ME par la Juve au Bayern Munich étant estimé à 24ME par Trasfermarkt. Pas de quoi affoler le PSG et les Citizens, même en temps de crise budgétaire généralisée. Reste qu'on peut se demander si Douglas Costas acceptera de rejoindre des clubs où là encore la concurrence sera sauvage, Paris et Manchester City étant bien armés dans le secteur offensif.