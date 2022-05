PSG : Double incertitude sur la tournée au Japon

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est avec Kylian Mbappé en énorme vedette, et Lionel Messi en second couteau de luxe, que le PSG se rendra au Japon au mois de juillet.

Comme chaque été, la destination de la tournée estivale des Parisiens était très attendue, et le pays du soleil levant a été choisi. La version japonaise du PSG a annoncé que le club parisien avait confirmé cette tournée qui verra les champions de France affronter des équipes de J-League, le championnat local. Quatre fois champion ces dernières années, le Kawasaki Frontale sera le premier adversaire du Paris SG au Stade Olympique de Tokyo. Trois jours plus tard, ce sera autour des Urawa Reds puis du Gamba Osaka de se mesurer au Paris SG, pour une tournée qui durera du 19 au 25 juillet 2022. Ce sera la première fois depuis 1995 que le PSG se rend au Japon, où il entend « rencontrer les fans et découvrir la culture japonaise. C’est un moment particulier pour le club d’annoncer cette tournée au Japon, juste après la prolongation de Kylian Mbappé. Je pense que cela montre l’ambition du club. Et le Japon a toujours été central dans la stratégie de développement du PSG », a souligné Sebastien Wasels, directeur du bureau Asie et Pacifique du Paris SG et qui a déjà coordonné les différentes tournées en Chine par le passé.

Le Covid et le futur entraineur du PSG peuvent tout annuler

Néanmoins, cette tournée au Japon est soumise à deux incertitudes. La situation sanitaire tout d’abord, puisque le pays nippon est très contraignant par rapport au Covid-19 et rouvre seulement ses frontières progressivement. Une détérioration de la situation pourrait remettre en cause cette tournée. Enfin, cela dépendra aussi des directives de la nouvelle direction technique du PSG. Même si les tournées à l’étranger font partie du quotidien estival des grands clubs, le futur entraineur parisien peut aussi avoir son mot à dire sur les dates ou l’organisation, et mettre un bémol à ces phases de préparation toujours compliquées, entre les longs déplacements et les sollicitations commerciales.