PSG : Donnarumma va rager après cette boulette risible

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A une semaine du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, une publication de Gianluigi Donnarumma fait beaucoup réagir sur Twitter. Le gardien du Paris Saint-Germain a étrangement célébré la victoire des Bavarois contre Wolfsburg (4-2) dimanche. Mais en réalité, il s’agit d’une grossière erreur de son community manager.

Nouvelle boulette de Gianluigi Donnarumma ? Un an après son fameux ballon perdu contre le Real Madrid, le gardien du Paris Saint-Germain se retrouve pointé du doigt pour une nouvelle erreur. Cette fois, rien à voir avec le terrain. On parle plutôt de réseaux sociaux, et plus précisément de Twitter où une publication sur son compte fait beaucoup réagir. Et pour cause, l’Italien a étrangement célébré la victoire du Bayern Munich contre Wolfsburg dimanche.

« Three points in the bag (Trois points dans la poche, ndlr) », a écrit le Parisien avec des photos des Bavarois. Mais pourquoi Gianluigi Donnarumma s’est-il réjouit du succès de son futur adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions ? A près d’une semaine du match aller au Parc des Princes, l’initiative est forcément maladroite. Mais que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, il s’agit simplement d’une grossière erreur dont Gianluigi Donnarumma n’est même pas à l’origine.

Donnarumma n'y est pour rien

La boulette vient plutôt de son community manager. L’ancien portier du Milan AC étant représenté par le même agent que Matthijs De Ligt, à savoir Rafaela Pimenta, la personne chargée de gérer ses réseaux sociaux s’est tout simplement trompée de compte. La publication a en effet disparu de la page de Gianluigi Donnarumma, avant d’apparaître au bon endroit sur celle du défenseur central du Bayern Munich. Heureusement pour Gianluigi Donnarumma, l’erreur a vite été corrigée. Mais nul doute que le gardien du Paris Saint-Germain rappellera le fautif à l’ordre.