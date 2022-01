PSG : Donnarumma seul cas positif, Bernat de retour

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plus tôt dans la journée, RMC informait que Donnarumma était positif au Covid. Et la radio craignait le pire avec d’autres potentiels cas positifs.

Dans un tweet inquiétant pour les supporters du PSG, le journaliste Loïc Tanzi expliquait qu’en plus de Gianluigi Donnarumma, d’autres cas de Covid-19 étaient à déplorer au sein de l’effectif parisien. Une crainte finalement levée par le Paris Saint-Germain dans un communiqué médical publié ce mardi après-midi.

Le #PSG communique sur le fait qu’en plus de Donnarumma, il n’y a pas d’autres cas positifs chez les joueurs. https://t.co/TTC8CpX9IA — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 4, 2022

« Donnarumma a été testé positif à la Covid. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté. Les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain » a écrit le PSG, qui ne confirme donc pas d’autres cas positifs en plus de Gianluigi Donnarumma. Un moindre mal pour le club parisien avant le déplacement à Lyon dimanche soir…