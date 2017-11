Mercato PSG : Antero Henrique veut le « Messi japonais » à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Mondial.

Dans l'idée de s'internationaliser encore un peu plus à travers le monde, le Paris Saint-Germain tenterait de s'attacher les services de Takefusa Kubo, le « Messi japonais ».

Si le club de la capitale française recrute surtout de très grands joueurs pour renforcer son effectif sur le court terme, comme cela a été le cas l'été dernier avec les arrivées de Neymar et de Mbappé, le PSG prospecte aussi de tous les côtés chez les jeunes joueurs pour trouver le futur Messi. Et celui-ci, Paris pourrait bien le trouver au Japon. Considéré comme le plus grand espoir du football asiatique à seulement 16 ans, Takefusa Kubo est effectivement suivi par Paris. Selon France Football, le directeur sportif Antero Henrique aurait même « noué des contacts avec l'entourage du joueur, et des discussions ont eu lieu pour faire venir à terme le Japonais ».

Mais le PSG aura fort à faire dans ce dossier puisque le... FC Barcelone est aussi présent. Et le club catalan a déjà l'avantage de bien connaître le joueur du FC Tokyo pour l'avoir eu dans ses rangs à la Masia entre 2011 et 2013, avant que le FCB ne soit obligé de le laisser repartir au Japon à cause des sanctions liées aux infractions dans le recrutement de joueurs mineurs. Mais alors qu'il vient de participer à la Coupe du Monde U20, le « Messi japonais », jugé ainsi pour son style plus ou moins identique à celui de la Pulga du Barça, va donc devoir faire un choix crucial pour la suite de sa carrière. Et le PSG semble en bonne position pour le recruter...