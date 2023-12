PSG ‍: Donnarumma en perdition, Luis Enrique désigné coupable

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis le début de la saison avec le PSG, Gianluigi Donnarumma alterne le bon et le moins bon. Son jeu au pied est notamment critiqué.

Le PSG peut faire un premier bilan de sa saison en cette trêve hivernale. Le club de la capitale est encore en course dans toutes les compétitions mais certaines choses sont à travailler. Gianluigi Donnarumma a pas mal fait parler, lui dont le jeu au pied est contesté. Surtout que Luis Enrique a des principes de jeu assez prononcés et veut que son gardien relance sans balancer devant. Une chose que l'ancien du Milan a du mal à faire. Pour Lionel Charbonnier, Donnarumma est pourtant en nets progrès et son entraineur ferait mieux de revoir sa manière de penser le concernant.

Donnarumma, pas de sa faute ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a poussé un petit coup de gueule sur le sujet. « J'étais l'un des premiers à taper dessus la saison dernière et à juste titre. Je ne lui reprochais pas son jeu au pied mais ses arrêts décisifs. (...) Je disais que ce n'était pas un gardien pour le PSG. Mais cette saison, il a inversé la tendance. Cette année, je le trouve décisif. Il a un franchi un cap. Je le trouve très bon sur sa ligne. Il a des capacités hors-normes. Il va très vite. Mais aujourd'hui avec la conception de Luis Enrique, il est très mal exploité. S'il le garde, il va falloir qu'il change de principes dans les relances courtes. J'en ai marre d'entendre les gens parler de gardiens qui ont de très bons jeux au pied. Arrêtez les footix. Certains dirigeants prennent des gardiens pour des jeux au pied. Mais le mec est incapable de bloquer des ballons », a notamment indiqué Lionel Charbonnier, qui pense que Donnarumma n'est pas le premier problème au PSG et que Luis Enrique devrait revoir ses principes assez vite sous peine de vivre de nouvelles désillusions avec l'Italien.